В четверг, 26 ноября, состоится первая прямая линия губернатора Брянской области Егора Ковальчука. Начало запланировано на 17:00.
Трансляцию можно посмотреть на странице главы региона ВКонтакте и в эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24» и «ОТР».
Вопросы и обращения на прямую линию принимаются до 19:00. Жители Брянщины могут позвонить в единый колл-центр по телефонам +7 (991) 214-27-02 и (4832)772-702, или написать:
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на электронную почту по адресу voprosglave@bryanskobl.ru (с пометкой «Вопрос губернатору»), указав контактные данные (ФИО, адрес, телефон) для получения ответа на обращение;
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в официальную группу «Брянская область» ВКонтакте;
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через платформу обратной связи на портале госуслуг (с пометкой «Вопрос губернатору»).