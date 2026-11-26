В четверг, 26 ноября, состоится первая прямая линия губернатора Брянской области Егора Ковальчука. Начало запланировано на 17:00.

Трансляцию можно посмотреть на странице главы региона ВКонтакте и в эфире телеканалов «Брянская губерния», «Брянск24» и «ОТР».

Вопросы и обращения на прямую линию принимаются до 19:00. Жители Брянщины могут позвонить в единый колл-центр по телефонам +7 (991) 214-27-02 и (4832)772-702, или написать: