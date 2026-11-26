На странице губернатора Брянской области Егора Ковальчука опубликована запись первой прямой линии главы региона, которая состоялась 26 ноября.

«Более 2500 вопросов поступило на прямую линию. В эфире за 3,5 часа ответил на 60, но хочу заверить: ни одно из поступивших обращений не останется без внимания, все они будут детально проработаны», − заверил руководитель Брянщины после завершения трансляции.

На просьбу подвести итог прямой линии Егор Ковальчук сказал: «Слов на самом деле очень много, не все сейчас скажу и не здесь».

Губернатор поблагодарил всех, кто принял участие в прямой линии, в первую очередь — неравнодушных жителей региона, которые хотят изменить жизнь к лучшему.

«Да, есть вопросы к власти. Она для того и существует, чтобы решать возникающие проблемы. Где-то это происходит чуть лучше и быстрее, где-то чуть хуже и медленнее. Я считаю, что наша задача — я сейчас уже к коллегам обращаюсь — сделать так, чтобы таких вопросов было как можно меньше, а благодарностей как можно больше», — заявил глава региона.

По мнению Егора Ковальчука, единственный смысл и критерий работы органов власти — это мнение жителей.

«Только так. Подход должен быть один: если продолжаются жалобы жителей, грош цена этому органу власти и этому руководителю. Пожалуйста, внимательно работайте с обращениями, с ЦУРом, системой ПОС. Не надо даже думать, что делать: там жители уже вам всё давно рассказали», — резюмировал руководитель области.

Позже в своем канале в MAX губернатор рассказал, что самыми популярными темами прямой линии стали ЖКХ, транспорт, здравоохранение, дороги и благоустройство.

«При этом мы все понимаем, что сейчас работаем и живём в очень непростой оперативной обстановке. И эта особенность, к сожалению, всё больше и больше влияет на текущую жизнедеятельность. Поэтому, разбирая практически любые вопросы, мы так или иначе действуем с оглядкой на это», — отметил Егор Ковальчук.

Важной частью разговора в прямом эфире стали вопросы о компенсациях и мерах поддержки: гражданам — за утраченное имущество, аренду жилья, аграриям и предпринимателям — за урожай и технику. «По всем этим вопросам ведётся совместная работа с коллегами на федеральном уровне, при этом часть уже решена», — подчеркнул глава региона.

«Людям в первую очередь нужны конкретные решения, даты, сроки. Настраиваю все службы именно на такую работу, только тогда будет результат. И прямая линия — именно тот формат общения, который полезен, прежде всего, всей вертикали власти в Брянской области», — уверен губернатор.