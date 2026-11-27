Губернатор Егор Ковальчук утром 27 ноября рассказал о последствиях атак ВСУ на Брянскую область.
«В результате удара вражеского дрона-камикадзе по поселку Белая Березка Трубчевского района погиб 51-летний мужчина, находившийся возле дома», − сообщил руководитель Брянщины.
Глава региона принес глубокие соболезнования родным погибшего и заверил, что семье окажут необходимую помощь.
Житель поселка Суземка подорвался на сброшенном с БПЛА взрывном устройстве. Мужчина получил ранения, медики помогли пострадавшему.