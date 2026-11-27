В Брянске прошла церемония вручения национальной экспертной премии «Врач с большой буквы», учрежденной компанией «АльфаСтрахование-ОМС». За вклад в раннее выявление злокачественных новообразований и проявленную онконастороженность награды получили пять участковых врачей-терапевтов региона. Всего в 2026 году лауреатами премии «Врач с большой буквы» стали 57 специалистов амбулаторно-поликлинической службы из 11 регионов России. На награждении также была объявлена тема премии 2027 года — за качество медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом.

В торжественной церемонии награждения победителей, которая состоялась 27 ноября, приняли участие директор Департамента здравоохранения Брянской области Татьяна Маркина, директор ТФОМС Брянской области Маргарита Зайцева, главные внештатные специалисты области по терапии и эндокринологии, а также главные врачи медицинских организаций региона.

Лауреаты были определены по итогам независимого аудита качества медицинской помощи, который проводит «АльфаСтрахование-ОМС». Совместно с главными внештатными специалистами регионов эксперты компании оценивали как количественные, так и качественные показатели. Основными критериями для отбора номинантов были число случаев, когда врач впервые выявил злокачественное новообразование на ранних (I–II) стадиях в визуальных локализациях, а также качество оказания медпомощи онкопациентам, неукоснительное соблюдение клинических рекомендаций и сроков оказания помощи.

«В этом году премия "Врач с большой буквы" посвящена участковым врачам-терапевтам, от которых во многом зависит своевременное выявление онкологических заболеваний. На обычном приеме важно вовремя заподозрить заболевание и направить пациента на дополнительное обследование. Лауреаты премии отмечены за эту работу и получают возможность пройти обучение в федеральных медицинских центрах для развития и закрепления передовых практик в области онконастороженности. В 2027 году темой премии станет качество помощи пациентам с сахарным диабетом, что соответствует задачам региона и национального проекта "Продолжительная и активная жизнь"», — отметила директор Департамента здравоохранения Брянской области Татьяна Маркина.

«Обеспечить пациенту своевременную и квалифицированную помощь на каждом этапе — наша общая задача, и премия "Врач с большой буквы" стала действенным инструментом этой работы. Ее миссия — повышать качество медицинской помощи через признание лучших врачей и распространение практик, которые рождаются в их ежедневном труде. Лауреатов определяет экспертная комиссия по результатам независимого аудита, где оцениваются соблюдение клинических рекомендаций, полнота диагностики и результаты лечения пациентов. От всей души поздравляю победителей и желаю новых профессиональных достижений», — подчеркнула директор Территориального фонда ОМС Брянской области Маргарита Зайцева.

Всего в 2026 году победителями премии «Врач с большой буквы» стали 57 специалистов амбулаторно-поликлинической службы из 11 регионов: Тульской, Новгородской, Брянской, Кемеровской, Тюменской, Мурманской, Ростовской, Тверской, Омской, Челябинской областей и Краснодарского края.

Лауреатами премии «Врач с большой буквы» – 2026 в Брянской области стали:

Алена Шелобод , участковый врач-терапевт Амбулатории поселка Ивот Дятьковской районной больницы им. В. А. Понизова;

, участковый врач-терапевт Амбулатории поселка Ивот Дятьковской районной больницы им. В. А. Понизова; Оксана Хохлова , участковый врач-терапевт Новозыбковской центральной районной больницы;

, участковый врач-терапевт Новозыбковской центральной районной больницы; Анатолий Гришонков , участковый врач-терапевт Жуковской межрайонной больницы;

, участковый врач-терапевт Жуковской межрайонной больницы; Анна Макаренкова , участковый врач-терапевт Брянской поликлиники № 4;

, участковый врач-терапевт Брянской поликлиники № 4; Лариса Канцева, заведующий 3-м терапевтическим отделением, врач-терапевт Брянской поликлиники № 4.

На церемонии награждения была анонсирована тема премии «Врач с большой буквы» 2027 года и критерии оценки. В следующем году награду получат участковые врачи-терапевты и эндокринологи стационаров — за качество медицинской помощи пациентам с сахарным диабетом. Выбор темы связан с реализацией федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», рассчитанного до 2030 года.

Как отметила главный внештатный специалист по терапии Департамента здравоохранения Брянской области Оксана Митина, как и прежде, лауреатов определят эксперты по результатам независимого аудита качества медицинской помощи. Работу участковых терапевтов оценят по таким критериям, как число пациентов с сахарным диабетом на диспансерном наблюдении и получивших все необходимые осмотры и обследования, своевременная постановка пациентов с впервые установленным диагнозом на учет, регулярность исследований гликированного гемоглобина у пациентов диспансерной группы, отсутствие экстренных госпитализаций и вызовов скорой медицинской помощи, а также получение пациентами консультаций профильных специалистов и их периодичность. Для эндокринологов поликлиник критерии включают число пациентов с сахарным диабетом на диспансерном наблюдении и регулярность диспансерных осмотров — не реже одного раза в год. Учитывается и отсутствие экстренных госпитализаций и вызовов скорой медицинской помощи, а также отсутствие жалоб от пациентов с сахарным диабетом. По мнению эксперта, заранее объявленные критерии дают врачам понятные ориентиры: что будет учитываться при оценке их работы и каким вопросам ведения пациентов нужно уделить особое внимание.

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Премия «Врач с большой буквы» вручается с 2020 года медикам разных специальностей по результатам независимого аудита качества медицинской помощи при поддержке региональных министерств здравоохранения и ТФОМС. В разные годы лауреатами были врачи «красной зоны», спасавшие пациентов во время пандемии коронавирусной инфекции, врачи первичного звена за вклад в реабилитацию пациентов после коронавируса, кардиологи и кардиохирурги, акушеры-гинекологи, неонатологи и врачи отделений реанимации и интенсивной терапии для новорожденных, специалисты онкологической и гематологической служб — хирурги, химиотерапевты, радиотерапевты, гематологи, участковые педиатры за помощь малышам до 2 лет и участковые терапевты за ведение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Главная награда для победителей — очные стажировки в ведущих федеральных центрах по индивидуальным программам, разработанным с учетом пожеланий врачей и потребностей регионального здравоохранения.