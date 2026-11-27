Утром 26 ноября в Брянске случилось тройное ДТП с пострадавшими. Подробности инцидента рассказала Госавтоинспекция региона.

В 6:45 минут у дома 9 на проспекте Ленина автомобиль Xcite X-Cross 7 с 34-летним водителем за рулем выехал на перекресток с улицей Емлютина на запрещающий сигнал светофора. Кроссовер врезался в совершавший левый поворот на проспект Opel Astra, который от удара отбросило на поворачивавший с Емлютина направо Audi Q5.

В ДТП получили травмы и попали в больницу и водитель Xcite X-Cross 7, и 46-летняя автомобилистка из «Опеля».

У виновника происшествия взят биологический материал для исследования на алкоголь, отметили в полиции. Автоинспекторы завели на него административное дело о пьяной езде и нарушении ПДД, которое повлекло причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

«По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка», − уточнили в ГАИ.