Движение автомобилей на двух переездах, расположенных в Брянской области, будет ограничено 30 ноября и 1 декабря в связи с ремонтными работами.

Так, в эти дни с 9:00 до 17:00 будет полностью закрыт переезд на улице Ленина на станции Дубровка. На это время проезд автомобилей организуется в объезд через железнодорожный переезд на ул. Драгунского.

В эти же дни ремонтные работы будут проводиться на переезде на проспекте Доброславина в г. Дятьково. С 9:00 до 16:00 проезд автомобилей организуется по одной полосе в реверсивном режиме.

Московская железная дорога просит водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, направленным на обеспечение безопасности движения, и планировать поездки заранее.