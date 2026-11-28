В Брянской области в результате атаки беспилотников пострадали девять человек — их госпитализировали с осколочными ранениями.

Инцидент произошёл в районе посёлка Климово: под удар попал служебный автобус, внутри находились шесть работников и трое местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.

Ещё одной целью атаки стало предприятие в Стародубе — там травмы получил 34‑летний мужчина. По данным Минобороны РФ, за минувшую ночь над разными российскими регионами удалось сбить 1246 беспилотников.