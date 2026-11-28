В Стародубе в результате удара беспилотника пострадал 34‑летний мужчина — медики оперативно оказали ему необходимую помощь. Этот инцидент стал частью серии атак в Брянской области: ранее в посёлке Климово дрон‑камикадзе поразил автобус, из‑за чего ранения получили девять человек — их доставили в больницу с осколочными травмами, сейчас все проходят амбулаторное лечение. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.

За минувшие сутки в регионе удалось нейтрализовать 506 беспилотных аппаратов самолётного типа. С задачей справились подразделения ПВО Минобороны РФ, бригада «БАРС‑Брянск», мобильно‑огневые группы Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии — они прикрывали небо над всей территорией области.