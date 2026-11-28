В Брянской области с начала 2026 года Госавтоинспекция зарегистрировала 74 ДТП с участием пешеходов, в которых 17 человек погибли и 62 получили ранения.

«За каждой цифрой статистики стоят человеческие жизни, здоровье и судьбы близких людей. Предотвращение большинства опасных ситуаций на дороге требует от участников движения повышенного внимания, осмотрительности и ответственного отношения к собственной безопасности и безопасности окружающих», − подчеркнули в дорожной полиции.

С приближением зимы риск возникновения ДТП возрастает.

Автоинспекторы советуют пешеходам быть осторожнее при переходе через дорогу: не выходить на проезжую часть внезапно, использовать световозвращающие элементы на верхней одежде, сумках и рюкзаках. Водителям стоит быть особенно внимательными при приближении к «зебрам» и остановкам транспорта, выбирать безопасный скоростной режим, учитывать погоду, состояние дороги и видимость.

«В условиях сокращения светового дня световозвращающие элементы − важная дополнительная мера защиты пешеходов. Берегите себя и своих близких!» − напомнили в Госавтоинспекции Брянской области.