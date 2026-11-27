О ВИЧ привыкли говорить вполголоса. Или не говорить совсем. Между тем вопросы у людей есть, и до 1 декабря появился удобный повод их задать. Российский Красный Крест проводит всероссийскую просветительскую кампанию к Всемирному дню борьбы со СПИДом, стартовала она 23 ноября. Подробности выяснили журналисты сайта "КП-Брянск".

Размах федеральный. В работу включились 75 региональных отделений, запланировано больше 400 мероприятий для 35 000 с лишним человек. Смысл при этом простой – пусть знаний о ВИЧ станет больше, а страхов меньше.

На встречах специалисты объясняют, как передаётся инфекция и как от неё защититься, рассказывают о современной терапии. Нравоучений в программе нет. В части регионов на отдельных площадках организовали экспресс-тестирование. Оно анонимное и быстрое, консультацию дают тут же. Ещё одно направление касается стигмы. Красный Крест поддерживает людей, живущих с ВИЧ, и выступает против дискриминации. Диагноз не должен стоить человеку работы или друзей.

Теперь о том, что доступно брянцам. Тест делают в ГБУЗ "Брянский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД", бесплатно и анонимно. До и после теста с посетителем беседует консультант, поэтому результат объяснят сразу.

Тем, кому проще начать с телефонного разговора, пригодится горячая линия по профилактике ВИЧ. Она действует с 23 ноября по 4 декабря 2026 года. Управление Роспотребнадзора по Брянской области отвечает по номеру +7-900-355-03-90. Единый федеральный консультационный центр работает круглосуточно и бесплатно, его телефон 8-800-555-49-43. Там расскажут о защите и диагностике, подскажут, где сдать тест.

Не забыли и про студентов. В брянских вузах и ссузах идут лекции и интерактивные занятия, проводят квизы. Участвуют областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и движение "Волонтёры-медики". Там же проходит акция "Красная ленточка".

Позицию организации обозначил член президиума Брянского областного отделения Российского Красного Креста Дмитрий Корнилов.

"Российский Красный Крест является частью крупнейшей в мире гуманитарной сети. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции и помощь людям с установленным диагнозом относятся к приоритетным направлениям нашей работы. Диагностика проводится на базе медицинских организаций, в Брянской области обследование можно пройти в профильном областном центре. Призываем жителей региона ответственно относиться к собственному здоровью и пользоваться проверенными источниками информации. Откладывать обследование не следует", – отметил он.

Кампания завершится, а тест останется доступным в любой день, когда работает центр. Звонок на горячую линию займёт несколько минут и ничего не стоит. Новости и контакты брянского отделения Красного Креста есть на его странице https://bryansk.redcross.ru/.