В прокуратуре Брянской области сообщили, что надзорный орган контролирует соблюдение прав пострадавших из-за атаки дрона-камикадзе в поселке Климово.

Ранее глава региона Егор Ковальчук сообщил, что беспилотник ударил по автобусу, который вез сотрудников сельхозпредприятия. Осколочные ранения получили девять человек.

«Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи. Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор Брянской области Владимир Мосин», − отметили в ведомстве.

В прокуратуре напомнили номер горячей линии для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи: +7 (962) 138-15-15.