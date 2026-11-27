Брянская «Десна» в последнем домашнем матче 2026 года уступила ижевской команде «Купол-Родники», которая также ведет борьбу за выход в плей-офф Суперлиги.

Итог встречи — 70:77 в пользу гостей.

«Первые две четверти боролись, была агрессия, все, в принципе, получалось, забивали штрафные… В третьей четверти провалились, пошли замены, и каждая не давала нужного результата, не давала жесткости. Пытался найти состав, и только когда соперник оторвался на 20 очков, мы включились. Наверное, моя ошибка, что я не нашел раньше это сочетание игроков. Провальная третья четверть решила игру: первую и четвертую мы выиграли, вторую сыграли вничью. Опять проблемой стало, что мы не можем забить, теряем мячи. Когда команда не забивает, она не может составить конкуренцию сопернику», - отметил после матча главный тренер «Десны» Артем Куринной.

Следующий матч брянцы проведут 14 декабря на выезде, их ждет встреча с «Барнаулом».

Как стало известно, БК «Десна» покинул Вадим Балякин, на счету которого 52 игры за команду. Клуб пожелал игроку успехов в дальнейшей карьере и новых побед.