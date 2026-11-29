В Брянской области состоялось награждение почетным знаком «Материнская слава». В канун Дня матери награду получили 24 женщины.

«Мама − это любовь, свет, радость, поддержка. Радость матери − ее дети. И главная задача − воспитать их настоящими людьми, достойными гражданами России, помочь с выбором правильного жизненного пути», − отметил губернатор Егор Ковальчук.

Глава региона особо поблагодарил матерей, которые вырастили защитников Отечества. «Ваши дети − настоящие герои нашей страны», − подчеркнул он.

По словам Егора Ковальчука, задача правительства Брянской области, всех муниципалитетов − оказывать помощь и поддержку матерям. Руководитель Брянщины напомнил, что регион выплачивает более 20 видов пособий и компенсаций, направленных на поддержку семей с детьми. На эти цели в бюджете области 2026 года предусмотрено почти 3 млрд рублей.

«Дорогие мамы, примите слова признательности и уважения! От всей души поздравляю с праздником и желаю вам и вашим родным и близким здоровья, счастья, семейного благополучия и душевного тепла!» − сказал глава региона.