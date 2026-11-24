Брянская городская администрация подвела предварительные итоги сезона овощных базаров и ярмарок выходного дня.

«С апреля на ярмарках и базарах населению продано более 11 тысяч тонн плодоовощной продукции. Кроме того, на прилавках были фермерские молочные продукты, саженцы, рассада, цветы и ягоды», – сообщила начальник отдела по организации торговли, общественного питания и бытовых услуг мэрии Ольга Канаева.

Свою продукцию представили 200 сельхозпроизводителей, места для торговли им выделялись бесплатно.

Полиция следила за порядком на ярмарках и базарах, управление ветеринарии – за качеством товаров.

«Замечаний по организации торговли и качеству товара не было. Ярмарки выходного дня продолжат работать до 26 декабря. В наступающем году они вновь откроются весной», – рассказали в мэрии.