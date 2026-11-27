Дорожники Брянска за два дня расчистили ключевые городские магистрали, сообщила мэрия. Было вывезено более 100 тонн снега.

«Теперь спецтехника приступила к уборке частного сектора там, где это необходимо», − отметили в горадминистрации.

В работах по зимнему содержанию улично-дорожной сети областного центра заняты 58 машин и около 120 рабочих. За двое суток коммунальщики израсходовали свыше 1000 кубометров противогололедной смеси.

«Мониторинг погоды ведется круглосуточно. Городские службы готовы к любым изменениям метеоусловий», − заверили в муниципалитете.