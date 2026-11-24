В Брянской области 23 ноября насмерть разбился мотоциклист, сообщила Госавтоинспекция региона.

Трагедия произошла около 19:30 на 16-м километре дороги Новые Ивайтенки − Лизогубовка в Унечском районе.

По предварительной версии дорожной полиции, 23-летний молодой человек на эндуро-мотоцикле врезался в автомобиль «Урал», которого на жёсткой сцепке буксировал КамАЗ-53501.

«В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда бригады скорой медицинской помощи», − рассказали в ГАИ.