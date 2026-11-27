Правительство Брянской области сообщило, что в регионе заработал новый цифровой сервис — чат-бот МФЦ в мессенджере МAX.

С его помощью жители региона могут онлайн отслеживать статус обращений и заявлений, самостоятельно записываться на прием в удобный офис МФЦ, просматривать, переносить или отменять талоны, а также получать справочную информацию.

Бот поможет оценить качество обслуживания, оставить отзыв после визита. В нем предусмотрен и специализированный навигатор услуг для участников СВО и членов их семей.

Для подключения к сервису достаточно перейти по ссылке.