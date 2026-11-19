В Брянске вынесен приговор по делу о даче взятки сотрудникам Ростехнадзора. Фокинский районный суд признал заместителя директора компании «Техинвест» виновным в совершении преступления.

«Преступление выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ и УМВД России по Брянской области», − уточнили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Представитель коммерческой структуры расплатился с двумя должностными лицами Приокского управления Ростехнадзора материальными ценностями и погасил их расходы на общую сумму 99 365 рублей. За незаконное вознаграждение он хотел избежать ответственности за нарушения при строительстве опасных производственных объектов.

Подсудимый признал вину лишь частично.

Суд учел смягчающие обстоятельства и приговорил осужденного к штрафу в размере 500 000 рублей.

«Приговор не вступил в законную силу. Уголовные дела в отношении взяткополучателей находятся на стадии рассмотрения», − рассказали в суде.