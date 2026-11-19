В четверг, 19 ноября, возле второго корпуса центра образования «Перспектива» начали строить временную парковку, сообщила брянская мэрия. Это делается по просьбе местных жителей.

Площадка расположена со стороны улицы Визнюка.

«Для того чтобы попасть в школу от улиц Строкина и Визнюка, строители ещё год назад сделали новый асфальтовый тротуар, а проезжую часть выполнили из асфальтобетонной крошки. Строить дороги город здесь не может − земля находится в частной собственности», − объяснила горадминистрация.

Дорожники разравнивают грунтовую площадку, затем ее засыплют асфальтовой крошкой и утрамбуют. Площадь парковки составит примерно 1000 квадратных метров.

К выходным 21-22 ноября работы планируется закончить.

В муниципалитете напомнили, что в центр «Перспектива» можно попасть и через главный вход с улицы Амосова.

«Рядом с учебным заведением есть парковочные карманы, а также расположены остановки общественного транспорта «Поликлиника №4», − отметили городские власти.