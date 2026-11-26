Целый ряд вопросов на прямую линию губернатора Егора Ковальчука поступил от жителей приграничья Брянской области, которые из-за сложной оперативной обстановки переехали в столицу региона и другие города и вынуждены снимать жилье. Они поинтересовались, есть ли возможность у региона компенсировать стоимость аренды жилплощади.

«Мы разрабатываем такую же меру поддержки. Сейчас в Брянской областной думе совместно с нашими финансовыми органами и органами соцзащиты происходит конкретная проработка. Я обратился на федеральный уровень за соответствующими финансовыми средствами. Сначала нужно будет снять жилье, потом по истечении месяца обратиться за компенсацией, предъявить определенные документы — договор аренды, подтверждение оплаты. В дальнейшем эта процедура так и будет повторяться», — рассказал Егор Ковалчук.

По словам губернатора, предварительно речь идет о таких суммах: около 20 000 рублей для граждан и до 40 000 рублей для многодетных семей.