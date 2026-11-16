В Брянской области стартовал прием документов на оказание финансовой помощи предпринимателям и организациям, имуществу которых был причинен ущерб в результате теракта.

В соответствии с постановлением правительства Брянской области размер помощи составляет 300 000 рублей на каждое юрлицо или индивидуального предпринимателя. Выплата предоставляется однократно.

Документы принимаются в Центре оказания услуг «Мой бизнес» (Брянск, ул. Бежицкая, 54, 1 этаж) c 16 ноября по 4 декабря 2026 года.

Подробнее о перечне необходимой документации и порядке ее подачи рассказала брянская мэрия.

«Общий срок принятия решения департаментом экономического развития Брянской области не превышает 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. Решение о предоставлении помощи или об отказе направляется заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня его принятия», − сообщили власти.