Губернатор Брянской области Егор Ковальчук провел встречу с заместителем председателя Банка России Сергеем Беловым.

Стороны обсудили обеспечение непрерывности деятельности банковской и финансовой системы региона, способность инфраструктуры работать в условиях ЧС и ограничений связи и интернета.

На рабочей встрече также шла речь о гибких кредитных условиях для реализации инвестиционных проектов, которые важны для предпринимателей. «В сложной оперативной ситуации это требует новых решений. Еще один ключевой вопрос, который обсудили, — новые подходы в перестраховании рисков, связанных с постоянными атаками со стороны ВСУ», − отметил глава региона.