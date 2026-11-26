На прямую линию губернатора Брянской области Егора Ковальчука обратилась жительница поселка Белая Березка Трубчевского района Наталья Бурцева. Женщина беспокоится, будет ли в постоянно атакуемом ВСУ приграничном населенном пункте тепло и электричество зимой. Она просит выделить жителям дополнительные генераторы.

«Вопрос наиболее актуальный, и не только для жителей Белой Березки. В принципе, все приграничье с этими вопросами сталкивается. Белая Березка – такой же населенный пункт, как и любой другой в Брянской области, и стандарты жизни там должны быть точно такие же. Перед нашими муниципальными и областными службами стоит задача: обеспечить жизнедеятельность и обеспечить функционирование многоквартирных домов, на которых есть повреждения», - отметил Егор Ковальчук.

По словам губернатора, в первую очередь необходимо, чтобы бесперебойно работала котельная. Подробнее о ситуации в Белой Березке рассказал замгубернатора Алексей Амеличев. Он сообщил, что в МКД проводили капремонт, есть решения, как закрыть крыши и тепловой контур с учетом сложной оперативной обстановки.

«Генератор для котельной будет доставлен на следующей неделе, прорабатывается вопрос генераторов для многоквартирных домов», - сообщил заместитель губернатора.

Глава региона поручил обеспечить оперативный резерв генераторов. По словам Егора Ковальчука, при работе под огневым воздействием решение хозяйственных вопросов может занимать больше времени. Губернатор поблагодарил Минобороны за содействие в этой сфере.