Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Брянской области.

22 октября в рамках профориентационной работы в МБОУ СОШ № 72 состоялась встреча учащихся 8-11 классов с представителями пограничной службы ФСБ России.

Пограничники рассказали о своей службе, о защите и охране Государственной границы Российской Федерации, об истории пограничной службы и задачах, стоящих перед современными стражами границы, поделились своим опытом и ответили на вопросы ребят.

Старшеклассников познакомили с учебными заведениями пограничного профиля, рассказали в какие вузы можно поступить после 11 класса, условия поступления, направления подготовки, открывающиеся возможности и перспективы по окончании учёбы.

В структуре Федеральной службы безопасности двенадцать высших учебных заведений в разных городах нашей страны от Калининграда до Хабаровска.

В учебных заведениях ФСБ готовят по следующим основным специальностям: пограничная деятельность, психология служебной деятельности, специальные радиотехнические системы, применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения, судовождение, инфокоммуникационные технологии и системы специальной связи, компьютерная безопасность и многие другие.

Курсантов учат бороться с преступностью, терроризмом, выявлять и пресекать деятельность иностранных агентов и шпионов, предотвращать незаконный ввоз в страну оружия, наркотиков, обеспечивать информационную безопасность страны.

При получении высшего профессионального образования срок обучения пять лет, среднего профессионального образования – от одного года десяти месяцев до трех лет в зависимости от специальности.

Преимущество получения образования в учебных заведениях ФСБ - это возможность получения среднего профессионального образования без вступительных испытаний, стипендия от 11 тысяч рублей, обеспечение служебным жильём, возможность приобрести жилье по накопительной ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих.

Фото: предоставлены Департаментом образования и науки Брянской области

Поступить в высшие учебные заведения ФСБ имеет право каждый гражданин Российской Федерации мужского пола, годный к военной службе в возрасте от 16 до 24 лет.

Для этого необходимо:

- выбрать вуз и направление обучения;

- до 1 марта года поступления обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Брянской области;

- пройти психофизиологическое обследование;

- пройти военно-врачебную комиссию;

- сдать нормативы по физической подготовке;

- успешно сдать единый государственный экзамен по необходимым предметам и вступительные испытания в вузе.



Контактная информация: г. Брянск, ул. 3 июля, 1в.

Телефоны: 8 (4832) 673-531; 8-910-733-13-69.

Правила приёма размещены на сайте www.fsb.ru/

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