В Минске стартовала международная специализированная оптовая выставка‑ярмарка PRODEXPO‑2026. В экспозиции представлены предприятия Брянской области, рассказал губернатор Егор Ковальчук.

Глава региона назвал PRODEXPO одним из ключевых событий продовольственного рынка Беларуси. С потенциалом компаний Брянщины участники выставки-ярмарки могут познакомиться на общем стенде региона, который подготовлен благодаря «Центру поддержки экспорта Брянской области» в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

Деловая программа выставки включает форум «Кооперационное взаимодействие в рамках СНГ», приуроченный к 35-летию Содружества, подчеркнул Егор Ковальчук.