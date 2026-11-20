В Брянской области за дежурные сутки 19 ноября Госавтоинспекция зарегистрировала одно ДТП с пострадавшим.

Инцидент произошел около 8:50 в Унечском районе. По дороге из Унечи в Мглин автомобиль ВАЗ-21140 под управлением 22-летнего молодого человека потерял управление, вылетел с трассы в кювет и врезался в дерево.

Машина превратилась в груду искореженного металла. Водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

В ГАИ отметили, что водительский стаж автомобилиста — меньше двух лет, при этом на «Ладе» не было опознавательного знака «Начинающий водитель». Молодой человек привлечён к административной ответственности.