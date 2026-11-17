Во вторник, 17 ноября, в правительстве Брянской области подвели итоги пожароопасного сезона.

Как рассказал глава региона Егор Ковальчук, на Брянщине за последние несколько лет приобрели 89 единиц лесопожарной техники и 457 единиц оборудования на 377,3 млн рублей.

«В этом году в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» приобретено еще две единицы техники, видеокамеры, 79 средств пожаротушения на общую сумму 21,6 млн рублей», − сообщил губернатор.

Егор Ковальчук напомнил, что с 2015 года в регионе работает система «Лесохранитель» — комплекс видеокамер для оперативного обнаружения дыма в лесах. Она позволила в семь раз снизить ущерб от пожаров в Брянской области.

«Необходимо обязательно участвовать в федеральных программах по приобретению новой техники для обеспечения пожарной безопасности», − подчеркнул руководитель Брянщины.