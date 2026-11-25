В Центре «Народное творчество» открылась выставка «Традиции храним и умножаем». Она по традиции завершает творческий год, делая это ярко и по-домашнему тепло.

Для брянских умельцев, имеющих звания «Народный мастер России» и «Народный мастер Брянской области», это повод увидеться, пообщаться в неформальной обстановке и творчески высказаться об итогах года.

С добрыми словами в адрес мастеров обратилась заведующая отделом декоративно-прикладного искусства Ирина Владимировна Аниканова. Она поблагодарила их за живой отклик, за желание удивлять, создавать красоту, делиться ею и радовать окружающих.

Фото Центра «Народное творчество»

От имени мастеров со словами благодарности к организаторам обратились Николай Яшутин и Елена Стрельникова. Они выразили общее мнение, что именно эта выставка позволяет профессионально расти, служит ориентиром года, когда надо подтвердить свое мастерство, отразив его в новой работе. В итоге более 150 работ, и каждая из них – образец мастерства и вдохновения.

Фото Центра «Народное творчество»

Экспозиция объединила изделия, выполненные в разных техниках, лозоплетение, плетение из бересты, лоскутное шитье, керамика и художественная ковка, шерстяная акварель, роспись по дереву, безусловный акцент на традиционном народном костюме.

Фото Центра «Народное творчество»

Особой частью открытия стала музыкальная программа. Для народных умельцев выступили Павел Бородин, Ольга Алексашкина, Карина Белокопытова. Произведения прозвучали душевно и проникновенно, что не оставило равнодушным никого из посетителей. В ответ прозвучали благодарные аплодисменты.

Посетить выставку и увидеть работы брянских мастеров можно будет до 24 декабря 2026 года.

Возрастное ограничение 0+. Вход свободный!

Фото Центра «Народное творчество»

Адрес: Дворец культуры БМЗ, г. Брянск, ул. Майской Стачки, д. 6

График работы: Пн., Вт, Ср., Чт.: с 10 до 17 ч., Пт.: с 10 до 16 ч.

Перерыв: с 13 до 14 часов.

Выходные дни: суббота, воскресенье.

Телефон: 8 (4832) 59-95-10, 89191951809 (касса).