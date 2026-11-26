Мэрия Брянска сообщила, что в областном центре продолжается расчистка улиц после снегопада. За последние сутки дорожники вывезли 46 тонн снега.

«Сегодня с утра в город выехали около 60 спецмашин, в том числе 13 самосвалов», — рассказали в администрации. Около 130 рабочих очищают остановки, тротуары и пешеходные переходы от наледи.

В течение суток на противогололедную обработку проезжей части потрачено 616 кубометров песко-соляной смеси. Как уточнили в муниципалитете, такие работы ведутся в основном на центральных дорогах.