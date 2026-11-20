Брянская область отмечена на «Транспортной недели-2026» в Москве. Регион получил награду за эффективное информационное сопровождение нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в части дорожной деятельности.

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин и министр транспорта РФ Дмитрий Ядров вручили главе региона Егору Ковальчуку диплом и поблагодарили региональную команду, проектный офис и дорожников за добросовестный труд и вклад в развитие отрасли.

В своем выступлении на пленарном заседании форума «Транспорт России: точки роста страны» премьер Михаил Мишустин обозначил основные задачи по развитию отрасли.

«Несмотря на любые сложности, сейчас важно удерживать темп, чтобы дороги в нашей стране продолжали строиться и становиться безопаснее и комфортнее. И мы это делаем, несмотря на сложную оперативную обстановку», − подчеркнул Егор Ковальчук.

Губернатор рассказал, что размер дорожного фонда Брянской области превышает 12,5 млрд рублей. До конца года в регионе приведут в порядок более 500 км дорог. Это позволит достичь нормативных показателей выше среднероссийского уровня, уверен глава региона.

«В рамках программы комплексного восстановления и развития пострадавших территорий в прошлом году восстановлено более 54 км дорог, в этом году − еще 81 км», − добавил руководитель Брянщины.